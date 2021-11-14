أخبار عاجلة

«العربية لحقوق الإنسان» ترحب بتوافق «فرقاء السودان» -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف بأبوالنمرس -
«مصر والسيسي».. زوج ابنة سهير البابلي يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاتها -
يراعى معايير «اليونيسكو».. «التجلى الأعظم» مشروع يحمي كنوز سانت كاترين -
توقف مباراة ليون ومارسيليا بعد اعتداء الجماهير على «ديميتري باييه» -
«مزورون ومتهربون من الخدمة العسكرية».. هاني شاكر يكشف مفاجآت عن الممنوعين من الغناء -
مبادرة بجامعة الأزهر لترشيد تناول المضادات الحيوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية -
رئيس «المحافظين» عن وقف مطربي المهرجانات: نرفض الوصاية أو الاصطدام بالحريات -
«ترتيل القرآن والترحيب بالجمهور».. طقوس سهير البابلي قبل الوقوف على المسرح -
سهير البابلي في لقاء سابق: الحمد لله لم أمُت على خشبة المسرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سلة يواجه سبورتنج في دوري المرتبط

Print
سلة الزمالك يواجه سبورتنج في دوري المرتبط سلة يواجه سبورتنج في دوري المرتبط

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي مع نظيره سبورتنج اليوم الأحد في تمام الثامنة مساء بصالة المنافس بالإسكندرية، بمباراة الإياب من الدور قبل النهائي لبطولة دوري المرتبط.

وفاز فريق السلة بالزمالك على سبورتنج 65/75 بجولة الذهاب من الدور قبل النهائي التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس الماضي.

وأدى لاعبو الفريق بعض التدريبات الخفيفة بالصالة المغطاة بالنادي لمراجعة الأخطاء السابقة وشرح التعليمات ووضع الخطط التكتيكية لتنفيذها في مباراة أمام سبورتنح.

وغادرت حافلة الزمالك إلى مدينة الإسكندرية عقب الانتهاء من مران أمس، استعدادا لخوض مباراة سبورتنج.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك كل من: اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا مساعدا وإسلام جمعة طبيبا ومحمد سعيد مخطط أحمال ومصطفى محسن مديرا اداريا، ورامي العايدي إداريا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين السيد يطمأن كارتيرون فى معسكر الزمالك

حسين السيد يطمأن كارتيرون فى معسكر الزمالك

مران الزمالك.. تدريبات بدنية خفيفة للاعبين لتجنب الإرهاق

مران الزمالك.. تدريبات بدنية خفيفة للاعبين لتجنب الإرهاق

مران الزمالك.. كارتيرون يحفز اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي

مران الزمالك.. كارتيرون يحفز اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي

بيان رسمي من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بشأن انتهاء مدة عملها

بيان رسمي من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بشأن انتهاء مدة عملها