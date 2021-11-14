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يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك مع نظيره سبورتنج اليوم الأحد في تمام الثامنة مساء بصالة المنافس بالإسكندرية، بمباراة الإياب من الدور قبل النهائي لبطولة دوري المرتبط.

وفاز فريق السلة بالزمالك على سبورتنج 65/75 بجولة الذهاب من الدور قبل النهائي التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس الماضي.

وأدى لاعبو الفريق بعض التدريبات الخفيفة بالصالة المغطاة بالنادي لمراجعة الأخطاء السابقة وشرح التعليمات ووضع الخطط التكتيكية لتنفيذها في مباراة أمام سبورتنح.

وغادرت حافلة الزمالك إلى مدينة الإسكندرية عقب الانتهاء من مران أمس، استعدادا لخوض مباراة سبورتنج.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك كل من: اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا مساعدا وإسلام جمعة طبيبا ومحمد سعيد مخطط أحمال ومصطفى محسن مديرا اداريا، ورامي العايدي إداريا.