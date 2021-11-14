بعد الفيديو المسئ لكاهن.. «الغد» يستنكر المحاولات الخبيثة للنيل من الوحدة الوطنية

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استنكر حزب الغد، في بيان الأحد، المحاولات المتكررة والخبيثة للنيل من وحدتنا الوطنية بعد انتشار فيديو كاهن يسئ فيه للدين الاسلامي.

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، ضرورة إدراك الهدف الخبيث من وراء تلك المحاولات، وعلى أهمية وعي المصريين بتلك المخططات التي تستهدف وحدتهم وتماسك نسيجهم الوطني.

وأشار رئيس حزب الغد إلى أنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، موضحا أن أعداء مصر يخططون ليل نهار للنيل من تماسكنا الوطنى وأن مثل هذه الأفعال تقف خلفها أجهزة مخابرات معادية تعمل وتسهر على ضرب استقرارنا وتعافينا وتحاول جاهدة عرقلة مسيرتنا وبث الفتن بين أبناء شعبنا.

وأضاف موسى أن وحدة المصريين الوطنية أحد اهم ثوابتنا الوطنية عبر التاريخ وهى أهم الأعمدة الراسخة التي حافظت على بقاء وطننا عبر التاريخ.