مدير بنها الجامعية يتفقد الاستقبال وأقسام المستشفيات (صور)

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تفقد الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها، فجر الأحد، أقسام الإستقبال والأقسام المختلفه بالمستشفيات، للإطمئنان على انتظام سير العمل وتوافر جميع الخدمات الطبية للمرضى.

وقال بيان صحفي، الأحد، إن مدير المستشفيات، استمع إلى شكاوى المرضى، موجها بحلها على الفور، كما قام بالمرور على اقسام المستشفيات ومناظرة الحالات المحجوزه في الأقسام من خلال التذاكر الطبيه والادويه المنصرفه لهم.

وقال «الدخاخنى»،إن الجولة تأتي في اطار المتابعه المستمره والمرور الدورى على المستشفيات بأقسامها المختلفة للوقوف على المستجدات وازالة أي معوقات تعوق سير العمل من أجل تقديم خدمة طبية متميزه ولائقه لجميع المرضى والمترددين على مستشفياتها وعياداتها، مؤكدا توافر جميع الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة من إشاعات وتحاليل وجميع المستلزمات الطبية والأدوية.

مدير بنها الجامعية يتفقد الإستقبال وأقسام المستشفيات

مدير بنها الجامعية يتفقد الإستقبال وأقسام المستشفيات

مدير بنها الجامعية يتفقد الإستقبال وأقسام المستشفيات

مدير بنها الجامعية يتفقد الإستقبال وأقسام المستشفيات

مدير بنها الجامعية يتفقد الإستقبال وأقسام المستشفيات