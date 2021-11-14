تعليمي قوص تبدأ تسليم التابلت التعليمي لطلاب الأول الثانوي

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تابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الموقف اليومي لتسليم أجهزة الكمبيوتر اللوحي بمدارس محافظة قنا حيث بدأت إدارة قوص التعليمية الأحد تسليم طلبة وطالبات الصف الاول الثانوي، أجهزة الكمبيوتر اللوحي «التابليت» البالغ عددهم ١٧١٥ طالب في ١٠ مدارس ثانوية بمدينة وقرى مركز قوص

تسليم التابلت للصف الاول الثانوي بقنا

تسليم التابلت للصف الاول الثانوي بقنا

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها الدكتور محمد خلف مدير عام إدارة قوص التعليمية بمدرسة قوص الثانوية العسكرية صباح اليوم الأحد رافقه خلالها على حزين مدير إدارة الخدمات وعزت الشريف مدير العلاقات العامة بالإدارة، سلم خلالها اجهزة التابليت ل ٣٠٣ طالب بالمدرسة .

تسليم التابلت للصف الاول الثانوي بقنا

تسليم التابلت للصف الاول الثانوي بقنا

وشدد مدير تعليم قوص أثناء الزيادة على ضرورة التزام الطلاب في الحضور اليومي للمدرسة مؤكدا أن القيادة السياسية تولي ملف التعليم الدعم الكامل من خلال استحداث منشآة تعليمية سواء بخطة وزارة التربية والتعليم أو من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف ٣٦ عملية إنشاء وصيانة بمختلف قرى قوص