شركة الطيران العماني تسعى للحصول على مزيد من المساعدات الحكومية

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قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران العماني إن الشركة تسعى للحصول على مساعدة مالية إضافية من الحكومة وستجمع المزيد من الديون مع تعافيها من جائحة كورونا بهدف الوصول لنقطة تعادل النفقات مع الإيرادات في عام 2024.

وقال عبدالعزيز الرئيسي، لوكالة «رويترز»، إن الشركة المملوكة للدولة تلقت مساعدة حكومية خلال تفشي الجائحة لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الحكومي للمساعدة في تغطية التكاليف التشغيلية للعام المقبل.

ولم يكشف عن حجم الدعم الذي تلقته حتى الآن أو مقدار الدعم الذي تحتاجه الشركة.

وقال الرئيسي، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في 2018 بعد أن عمل في هذا المنصب بالوكالة، إن الشركة جمعت ديونا مقابل أصول طيران غير أساسية مثل الفنادق، وتخطط لجمع المزيد لتغطية التكاليف التشغيلية.