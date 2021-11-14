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المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لعدد من الأسر الأكثر إحتياجًا

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المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لعدد من الأسر الأكثر إحتياجًا المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لعدد من الأسر الأكثر إحتياجًا

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في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ومساندة الأسر الأكثر إحتياجاً نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال وبعض مؤسسات المجتمع المدنى حفل زفاف جماعى لعدد (110) شاب وفتاة على الملعب المكشوف بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية .

حيث أقيمت فعاليات حفل الزفاف الجماعى بحضور عدد من المدعوين من مختلف المحافظات، وتضمن الحفل تقديم الموسيقات العسكرية عدد من العروض التي تحمل طابع البهجة لتلك المناسبة، كما تم تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية وسط حالة من الفرحة والسعادة من المدعوين كذلك توزيع عدد من الهدايا المادية والعينية على المتزوجين لتعينهم على بدء حياتهم الجديدة .

وأشار اللواء أح مُحب حبشى خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ هذا الحفل إيماناً منها بمسئوليتها الإجتماعية تجاه أبناء الشعب المصرى ولإدخال البهجة على الأسر الأكثر إحتياجاً .

من جانبهم أعرب الحضور عن عميق شكرهم وإمتنانهم لما تقدمة القوات المسلحة من دعم للمجتمع المدنى والمساهمة في التخفيف على الشباب المقبل على الزواج .
حضر الحفل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسيوط وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والفنانين.

المصرى اليوم

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