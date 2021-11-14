قبل مواجهة الثلاثاء.. تفوق كاسح للفراعنة على النمور الجابونية

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ضمن المنتخب المصري التأهل رسميا إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بعد تعادله مع نظيره الأنجولي بهدفين لكل منهما.

و يستعد المنتخب المصري لمواجهة المنتخب الجابوني بعد غد، الثلاثاء، على ملعب إستاد برج العرب، في ختام دور المجوعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

حيث التقي المنتخبان من قبل في أربع مباريات، وتحمل مواجهة بعد غد المواجهة الخامسة لهم، وشهدت الأربع مواجهات تفوق كاسح للمنتخب المصري على نظيره الجابوني.

وفيما يلي تاريخ مواجهات الفريقين :

1-كانت المواجهة الأولي بين المنتخبين عام 1994 على ملعب الشاذلي زويتن في تونس، بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في تونس، وانتهت بفوز الفراعنة برباعية مقابل لا شىء.

2-أقيم اللقاء الثاني وديا عام 2002 بملعب أسوان حقق فيها المنتخب المصري فوزا كبيرا برباعية نظيفة.

3-كان اللقاء الثالث وديا أيضا عام 2004 على ملعب المقاولون العرب إنتهي لصالح المنتخب المصري بهدفين دون مقابل.

4-أما المواجهة الأخيرة فكانت في الدور الأول لدور المجموعات لتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، على ملعب مدينة فرانسفيل وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهم.

وسجل المنتخب المصري 11 هدف في شباك المنتخب الجابوني، بينما لم تهتز شباك المنتخب المصري سوي بهدف وحيد.