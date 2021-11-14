البياضي وعبدالناصر يقترحان تعديلاً في قانون المالية الموحد والحكومة توافق عليه مبدئيا

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اقترح كل من النائب فريدي البياضي، والنائبة مها عبدالناصر، عضوا مجلس النوب، وعضوا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعديلاً في المادة الثالثة من (قانون المالية الموحد)، أثناء مناقشته في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد.

ويتلخص التعديل في إضافة فقرة للمادة الثالثة، لعمل (بيان مالي مجمّع) يشمل جميع الموازنات للدولة والهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة بحيث يتيح وييسر حساب إجمالي الناتج المحلي، وإجمالي الدين العام، ومصروفات الدولة.

من جانبه، قال النائب فريدي البياضي انه من غير المنطقي أن نناقش قانون مالية موحد، ولا نستطيع حساب رقم به إجماليات لدخل الدولة ومصروفاتها، بسبب وجود صناديق هيئات اقتصادية، مثل الجزر المنعزلة موازناتها خارج موازنة الدولة.

فيما قالت النائبة مها عبدالناصر، في كلمتها أنه لتحقيق مبادئ الشفافية والإفصاح يجب أن نرى بياناً يوضح إجمالي حجم الدين العام، والضمانات التي تقدمها وزارة المالية لقروض الهيئات خارج الموازنة العامة.

في المقابل، رد وزير المالية بموافقته المبدئية على التعديل، كما أثنى رئيس مجلس النواب عليه، وقرر إرجاء مناقشة نص المادة للجلسة التالية حتى يأتي وزير المالية بمقترح نهائي للصياغة.