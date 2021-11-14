مسؤول التدريب للتنسيقية: تدشين نادي مدربي التنسيقية وبرنامج مكثف للأعضاء

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قال النائب أحمد فتحي مسؤول لجنة التدريب ببتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب، إن الجنة قامت بدراسة وتحليل احتياجات الأعضاء التدريبية، ومطابقة ذلك برؤية التنسيقية ورسالتها في إطار استراتيجي لتنمية الأعضاء علميا ومهاريا، وذلك من خلال إتباع خطوات منهجية بدأت بالتعاقد مع شركة Willis Towers Waston؛ لعقد تقييمات إلكترونية لأعضاء التنسيقية باستخدام أداة عالمية لإدارة المواهب.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر اعلان استراتيجية عمل التنسيقي ٢٠٢٢أن هذه التقييمات من أجل تحديد نقاط القوة لدى كل عضو والتي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها، بالإضافة للوقوف عن نقاط التنمية للعمل عليها من خلال برامج تدريبية مفصلة بناء على احتياجاتهم التدريبية، مشيرا إلى أنه تم الحرص على عقد جلسات فردية لمناقشة نتائج تقييم كل عضو لتحديد الخطوات الواجب اتخاذها.

وأكد أنه تم أيضا تدشين نادي مدربي التنسيقية لخلق كوادر تدريبية من أعضاء التنسيقية ليحققوا الاستفادة والاستمرارية في تدريب باقي الأعضاء، وقد انطلق النادي مارس الماضي، وتم فتح باب التقدم للأعضاء، ومن ثم عقد لجان تقييم للمتقدمين لقياس مهاراتهم التدريبية، وتسجيل الموضوعات التي يمكن للمتقدم المشاركة بها.. منوها بأنه تم تقسيم المتقدمين لمدربين ومدربين مساعدين بناء على نتائج اللجنة، ليتم بعد ذلك عقد تدريب مدربين لصقل مهارات 20 عضوا من أعضاء النادي من خلال الاستعانة بمدرب معتمد.

وأوضح أنه تم الاجتماع مع أعضاء النادي لمناقشة رؤية ورسالة النادي وخطته المستقبلية، وبالفعل نجح النادي في وضع برنامج تدريبي متكامل ومكثف للأعضاء الجدد يتضمن المهارات السياسية، والشخصية، والإدارية والبحثية الهامة للكادر السياسي، كما نجح في القيام بتدريب 75 عضوا على 3 دفعات تدريبية على مدار 3 أشهر مع الحرص على تقييم أداء المدرب من حلال خبراء التدريب وتقييمات المتدربين للمحافظة على كفاءة التدريب.

ولفت إلى أن النادي نجح أيضا في تدريب 20 عضوا من المتطوعين بأنشطة التنسيقية لصقل مهاراتهم الشخصية وخبراتهم السياسية، فضلا عن تصميم مشروع تدريبي متكامل للشباب المرشحة للمحليات يتضمن عددا من المحافظات ويقوم عليه أعضاء نادي مدربي التنسيقية.