محافظ الجيزة يتفقد المسطحات الخضراء والأسوار والأرصفة بميدان الرماية وحدائق الأهرام (صور)

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في إطار المتابعات الدورية لمشروعات رصف وتطوير الطرق الجاري تنفيذها، تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال التجميل الجاري تنفيذها بميدان الرماية والتي تضم دعم الميدان بالمسطحات الخضراء ورفع كفاءة أرصفة المشاه والأسوار المحيطة بالميدان خاصة وأنه يشهد كثافة حركية على مدار اليوم.

كلف محافظ الجيزة هيئة النظافة ومديرية الطرق وحي الهرم بتجميل ورفع كفاءة الساحات الفارغة بمدخل البوابه الاولي لحدائق الأهرام ودعمه بالمسطحات الخضراء والأشجار.

وكلف برفع كفاءة الأسوار الخارجية لحدائق الأهرام بالبوابة الأولى والثانية والتأكد من تغطية كل الكابلات الكهربائية وصيانة أعمدة الإنارة مع تمهيد أرصفة المشاة.

وتفقد المحافظ أعمال رصف بعض القطاعات المعيبة بطبقة الطريق بدءًا من ميدان الرماية باتجاه شوارع الشمس ورؤوف خليفه والمنصورية والمنطقة الأثرية، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال ورفع كفاءة أرصفة المشاة ودعمه بالمسطحات الخضراء وتنفيذها على أكمل وجه.

وخلال الجولة، اطمئن المحافظ على نسب تنفيذ أعمال إزالة العقارات غير الآمنة بمنطقة سن العجوز والموقف التنفيذي الحالي لها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وتيسير عبدالفتاح، رئيس حي الهرم، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة.