دين سميث على أبواب نورويتش سيتي

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اقترب الإنجليزي دين سميث من تدريب فريق نورويتش سيتي، بعد إقالة المدرب الألماني دانيال فاركي وجهازه المعاون، وذلك بعد تحقيق الفوز الأول له أمام برينتفورد في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

وذكرت صحيفة«سكاي سبورت» الإنجليزية أن دين سميث سيوقع عقد مع نورويتش سيتي لمدة سنتين ونصف، وتم الاتفاق شفهيًا أمس، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وتابعت الصحيفة أن سميث كان الخيار الأول لرؤساء النادي منذ أن كانوا يبحثون عن مدرب، بعد إقالة فاركي، الذي فاز في مباراة وحيدة قبل التوقف الدولي أمام فريق برينتفورد بنتيجة 1-0، وعلى الرغم من هذا الفوز، يتذيل نورويتش ترتيب الجدول برصيد 5 نقاط من 11 مباراة.

وأضافت أن سميث ولمبارد كانا مرشحان لتولي نورويتش سيتي، قبل انسحاب لامبارد من تولي الفريق، كان روؤساء النادي يفضلون أفكار سميث التدريبية.