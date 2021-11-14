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«النواب» يوافق على المادة الثانية من «المالية الموحد» ويلغى تحديد التاريخ بـ«أول يوليو»

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«النواب» يوافق على المادة الثانية من «المالية الموحد» ويلغى تحديد التاريخ بـ«أول يوليو» «النواب» يوافق على المادة الثانية من «المالية الموحد» ويلغى تحديد التاريخ بـ«أول يوليو»

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وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وتنص على أن تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية مقبلة، مع حذف فقرة «تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة» لإضافة تعريف خاص بالنسبة المالية.

ويهدف المشروع إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الانفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام، فضلا عن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقومًا أساسيًا في بناء السياسة المالية اعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

المصرى اليوم

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