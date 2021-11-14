غرفة المطاعم تحذر أعضاءها من مخالفة إجراءات تقديم غذاء سليم لروداها

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دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصرى، أعضاء جمعيتها العمومية، إلى ضرورة التزامهم واتباعهم للمعايير الخاصة بضمان تقديم غذاء صحى وسليم وآمن والتى تُعرف بمعايير «سلامة وآمان الغذاء الصحي»، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والسائحين المترددين على هذه المنشآت وسمعة المقصد السياحى.

وفي بيان صحفي صادر عن الغرفة، الأحد، أهاب المصري بجميع المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة التشديد التام باتباع الإجراءات الاحترازية وكذلك إصدار تعليمات للعاملين باتباع المعايير الصحية لتجهيز الخامات الغذائية قبل دخولها مرحلة الطهى، مع اتباع طرق الحفظ السليمة بعد الطهى ،وقبل تقديمه لروادها، مع تنظيف وتطهير المعدات والأدوات المستخدمة في تجهيز وطهى الطعام وأيضا الإهتمام بتنظيف وتطهير خزانات المياه بصفة دورية ومنتظمة.

وأكد المصري سعى وحرص جميع أعضاء الغرفة، للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بها، من خلال اتباعهم لكل الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والوقائية، للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا، والتأكيد أيضاً على أمن وسلامة وصحة الغذاء المقدم لرواد المطاعم والمنشآت السياحية، من أجل الحفاظ على التدفق السياحى وتعزيز مكانة مصر الرائدة على الخريطة السياحية العالمية.

وشدد المصري على ضرورة إجراء تحاليل دورية طبية على جميع العاملين المرتبط عملهم بالغذاء لضمان خلوهم من الأمراض، حيث أن الإخلال بهذه الإجراءات يسيء إلى صناعة وسمعة السياحة في مصر والتى بذلت الدولة والقطاع السياحى مجهودات كبيرة لعودتها مرة أخرى بعد عناء دام لفترة طويلة .

وأكد ضرورة تنفيذ واتباع الإجراءات الإحترازية بصورة صارمة وكذلك تدريب العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية على هذه الإجراءات وإعتبار أن هذه الأمور تعد من أولويات السائح وإهتماماته.

وأشار المصري إلى أن وزارة السياحة والآثار، أكدت في خطابها الموجه من عبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، إلى الغرفة، بأنها سوف تقوم بتكليف حملات رقابية للمرور على جميع المنشآت والمطاعم السياحية بشكل مفاجئ للتأكد من إتباعها للإجراءات الإحترازية والمعايير الصحية السليمة ومن يثبت عدم إلتزامه بهذه الإجراءات سوف تقوم وزارة السياحة بغلق وإيقاف تراخيص المنشآة وأيضاً إيقاف المدير المسؤول.