براون للاعبي الإسماعيلي: «لا أنظر للماضي وسأعتمد علي من يساعدني في الملعب»

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وجه الأرجنتيني خوان براون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، الشكر لمجلس الإدارة واللجنة الفنية على ثقتهم في اختياره لتدريب الفريق.

وقال خوان براون، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الجهاز الفني الذي عقد اليوم الأحد، :«أشكر أيضا جماهير النادى على ترحبيهم بوجودى بينهم، أعرف تاريخ الإسماعيلى وأنه يقدم كرة جميلة لذلك تم تسميته ببرازيل العرب».

وتابع:«يمكن القول أننى صغيرا في السن لكني أملك خبرات كبيرة ومهمتي تتمثل في عودة النادي لمكانته الطبيعية، وأعتقد أن المرحلة الحالية صعبة لكننا لدينا ثقة في جميع العناصر الفنية الموجودة»

وأضاف :«اليوم هو أول لقاء مع اللاعبين واثق في أنهم سيكونوا على قدر المسئولية، لا أنظر للماضي وسأعتمد على من يساعدني في أرض الملعب وسنعمل على تحسين الشكل بعد أن شاهدت العديد من اللقطات المسجلة لفريقنا ولنادي الزمالك منافسنا في المباراة القادمة».

وأكمل:«سأقوم بتقييم كل اللاعبين خلال الفترة القادمة وسأقوم بمتابعة الناشئين والجيد منهم سيتم تصعيده للفريق الأول والإعتماد عليه بشكل تدريجى».

وأنهى المدرب الارجنتينى حديثه :«نبدأ مرحلة جديدة وسنتابع استجابة اللاعبين لطريقتنا وبالتأكيد سيكون هناك اجتماع مع مجلس الإدارة لتحديد نواقص الفريق».