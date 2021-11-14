سيف الإسلام القذافي ينجو من حبل المشنقة للمنافسة على رئاسة ليبيا

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أعلن مسؤول بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن سيف الإسلام القذافي ابن معمر القذافي سجل، اليوم الأحد، كمرشح في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 24 ديسمبر المقبل.

وظهر سيف الإسلام مرتديا الزي التقليدي الليبي في مدينة سبها جنوب غربي البلاد، حيث يوجد مقر المفوضية العليا للانتخابات، والتي سلم فيها الأوراق المطلوبة للترشح.

ويعد سيف الإسلام من أبرز الشخصيات التي تخوض انتخابات الرئاسة، ضمن قائمة مرشحين، تضم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ولم يظهر سيف الإسلام منذ الإفراج عنه، إلا أن بعض المصادر حرصت على وجوده ضمن المشهد السياسي من خلال التحدث باسمه، مؤكدة أنه يعتزم العودة إلى الحياة السياسية.

وتأكدت نيته في الترشح في لقائه الأخير الذي أجرته معه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في يوليو الماضي، قائلا إن المشهد بدا مناسبا للعودة، بعد ما «بقي في الظل»، طوال الفترة الماضية، بينما تطلَّع أنصار النظام السابق لعودته إلى السلطة، في ظل انقسام البلاد التي سادتها حالة من عدم الاستقرار.

ويبلغ سيف الإسلام معمرالقذافي، من العمر 49 عامًا، حيث ولد في الخامس من يونيو 1972، في باب العزيزية بطرابلس، وهو الابن الأول للعقيد القذافي من زوجته الثانية صفية فركاش، وله من الأشقاء 6 من بينهم أخت واحدة.

والتحق سيف الإسلام بمدرسة عمر ابن الخطاب الابتدائية بمنطقة باب عكارة ثم مدرسة الشهيد محمد المقريف القريبة الإعدادية، وهما من مدارس طرابلس الحكومية.

بينما درس المرحلة الثانوية بمدرسة على وريث الحكومية، وتخصص في الهندسة المعمارية، حيث تخرج سنة 1994 في كلية الهندسة -جامعة الفاتح بطرابلس مهندسًا.

وعمل بعد تخرجه لمركز البحوث الصناعية في طرابلس، كما عمل في سنة 1996 في المكتب الاستشاري الوطني.

وحصل سيف الإسلام على الدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد، وكان ينتمي للكتلة التي استهدفت تحرير اقتصاد ليبيا.

وترأس مؤسسة القذافي العالمية للأعمال الخيرية والتنمية، والتي تم إنشاؤها عام 1998 التي فاوضت من أجل اطلاق سراح الرهائن الأوروبيين المعتقلين من جانب مسلحين إسلاميين وخاصة في الفلبين.

وعلى الرغم من أنه أعلن عام 2008 أنه لا يرغب في «وراثة الحكم» عن أبيه، إلا أنه كان يعد في نظر البعض «الوجه الحديث لليبيا».

ويتحلى سيف الإسلام بسمات فارقة ميزته عن معمر القذافي الأب، وفي هذا الصدد قالت صحيفة نيويورك تايمز أنه منذ اندلاع الثورة الليبية، في فبراير 2011، كان يعتبر سيف الإسلام، في الغرب وعلى نطاق واسع، أفضل أمل للبلاد في الإصلاح التدريجي، مشيرة إلى أنه يتمتع بمظهر جذاب، بينما يرتدي نظارات أنيقة بدون إطار ويتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة دون أخطاء، فقد بدا مختلفا تمام الاختلاف عن والده الذي وصفته بـ«غريب الأطوار».

وأضافت أن سيف الإسلام الذي درس الاقتصاد في كلية لندن، تحدث لغة الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه قام برعاية علماء السياسة المرموقين، وألقى محاضرات عن التربية المدنية للشباب الليبي، حتى أن بعض أصدقائه الغربيين تحدثوا عنه باعتباره المنقذ المحتمل لليبيا.

وقع سيف الإسلام في عام 2011، أسيرا لدى كتيبة ذات توجه مستقل حمته من الفصائل المتمردة الأخرى، والتي نقلته جوا إلى مدينة الزنتان، جنوب غرب العاصمة.

ولكنه أحيل إلى المحاكمة بتهمة قتل معارضين لحكم أبيه، حيث صدر عليه حكم بالإعدام عام 2015، كما كان مطلوبا من جانب المحكمة الجنائية الدولية، والتي دعت إلى محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال محاولة «قمع التمرد» ضد حكم القذافي، ومن ثم اعتبر «رهينة ثمينة»، وظل أسيرًا حتى بعد انتخابات ليبيا عام 2012، حيث تم قطع إصبعيه اللذين كان يشير بهما إلى النصر على التلفزيون.

ورفض الزنتانيون تسليمه في بادئ الأمر، ثم تم الإفراج عنه في عام 2017، بناء على طلب الحكومة المؤقتة، وهو العام ذاته الذي حصل فيه على عفو من البرلمان الليبي، لكن المجلس العسكري لثوار الزنتان، الذي شارك في احتجاز سيف الإسلام، والمجلس البلدي للزنتان أدانوا عملية إطلاق سراحه من جانب كتيبة أبوبكر الصديق، وخرج سيف الإسلام من السجن وسط تأكيدات بأن مشايخ وأعيان المدينة هم من طلبوا منه ذلك بأن يعيش بحرية دون الظهور في الحياة العامة.

جدير بالذكر أن سيف الإسلام له اهتمامات فنية فهو يعنى بالفن التشكيلي والرسم، وأقام العديد من المعارض الفنية في مختلف دول العالم.

وتحظى الانتخابات المقرر إجراءها يوم 24 ديسمبر بدعم معظم الفصائل الليبية والقوى الأجنبية، وتم الاتفاق في مؤتمر موسع عقد في باريس يوم الجمعة الماضي على فرض عقوبات على أي طرف يعطل الانتخابات أو يحول دون إجرائها لكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على القواعد المؤهلة للترشيح.