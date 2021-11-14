في عيد ميلادها الـ76.. أبرز 5 معلومات عن الفنانة لبلبة

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يحل اليوم الأحد 14 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة الكبيرة لبلبة، التي لُقبت بفراشة السينما، ومهما تقدم بها العمر ستظل تلك الطفلة المعجزة والفنانة الاستعراضية التي أبهرت جمهورها بموهبتها.

ولذلك نرصد لكم في السطور التالية، أبرز 5 معلومات عن الفنانة لبلبة في عيد ميلادها.

1. ولدت لبلبة في 14 نوفمبر 1946 وهي فنانة مصرية اسمها الحقيقي نينوتشكا مانوك كوبليان.

2. ولدت في مدينة القاهرة من أسرة ذات أصول أرمنية، عملت في الفن منذ طفولتها عن طريق تقديمها لفقرات تقليد الفنانين التي اشتهرت بها في هذه الفترة

3. أطلق عليها أبوالسعود الإبياري اسم «لبلبة» حينما أقتنع بها ووجدها تُجيد أكثر من موهبة كالرقص والغناء والتقليد والتمثيل.

4. تزوجت لبلبة مرة واحدة من الفنان حسن يوسف، استمر زواجهما في حالة استقرار، إلا أن حدث الطلاق بينهم نتيجة لمشهد في فيلم «بنت بديعة» قامت فيه لبلبة بدور الراقصة، إلى جانب ذلك جمعتها قبلة بينها وبين حسين فهمي مما أغضب حسن يوسف الذي خيرها بين الطلاق أو القبلة، فوقع الطلاق 1972.

5. شاركت لبلبة العديد من النجوم الكبار على رأسهم الزعيم عادل إمام والفنان أحمد زكى ونور الشريف، ومحمد صبحى في أفلامهم، ونالت العديد من الجوائز والتكريمات من كل المهرجانات المصرية والعربية والعالمية ونالت فقط عن فيلمها 'ليلة ساخنة«عدد كثير من الجوائز ومؤخرا قدمت دورا عبقريا مع الفنان عادل إمام في مسلسله الأخير»مأمون وشركاه«، وتصور اليوم فيلمها الجديد» الجواهرجي «مع الفنانة مني زكي.