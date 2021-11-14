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المنتج وائل على: «الفنانين كبار السن مفروض مايشتغلوش في ظل كورونا»

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المنتج وائل على: «الفنانين كبار السن مفروض مايشتغلوش في ظل كورونا» المنتج وائل على: «الفنانين كبار السن مفروض مايشتغلوش في ظل كورونا»

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قال المنتج وائل على منتج فيلم «200 جنيه»، أنه يجب على الفنانين كبار السن ألا يعملوا في ظل نتشار وباء كوفيد 19، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، خاصة وأن مواقع التصوير تكون مزدحمة إلى حد ما، وبعض المشاهد تستدعي التزاحم.

وأضاف وائل على في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن شركات الإنتاج تلتزم بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة الصحة، وشددت عليها نقابة الممثلين، مشيرا إلى أنه أثناء تصوير فيلم «200 جنيه» كان يفرض على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ويقوم بتعقيم المكان باستمرار، والجميع كان يرتدي الكمامات، ولكن ليس من المعقول أن يظل الفنانين مرتديين للكمامات في التصوير.

وانتشرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الفنان أحمد خليل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وانتشار اخبار تفيد بأن الفنان الراحل أصيب أثناء تصوير حكاية «حكايتي مع الزمان»، وطالب الجمهور التشديد على المنتجين للالتزام بالإجراءات الاحترازية، أو منع التصوير لحين انتهاء الوباء.

المصرى اليوم

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