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قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد
-
الأحد 21 نوفمبر 2021 10:38 مساءً
الكشف عن تورط شركات حوثية في تهريب نفط إيران وغسل الأموال
-
الأحد 21 نوفمبر 2021 10:35 مساءً
وزير الصحة ينوه بأهمية منزل "منتصف الطريق" بالدرعية لدمج المتعافين من الإدمان
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الأحد 21 نوفمبر 2021 10:35 مساءً
رئيس وزراء السودان: أملك كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات
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الأحد 21 نوفمبر 2021 10:27 مساءً
«مياه المنيا» تعلن خطة مواجهة السيول والأمطار خلال فترة الشتاء
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الأحد 21 نوفمبر 2021 10:27 مساءً
أطفال كفرالشيخ يتصدرون المركز الأول في المشروع القومي للموهبة
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الأحد 21 نوفمبر 2021 10:27 مساءً
جدول ترتيب الدوري الإسباني .. ريال مدريد يتصدر
-
الأحد 21 نوفمبر 2021 10:27 مساءً
الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة
-
الأحد 21 نوفمبر 2021 10:27 مساءً
عمرو دياب يتصدر تويتر بهاشتاج «كالعادة نمبر وان»
-
الأحد 21 نوفمبر 2021 10:26 مساءً
بعد وفاتها.. 14 معلومة عن «بكيزة هانم»
-
الأحد 21 نوفمبر 2021 10:26 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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المصعد الوحيد دون حبال بالعالم في إكسبو2020 دبي.. كيف يعمل؟
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cnn arabic
الأحد 14 نوفمبر 2021 04:08 مساءً
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