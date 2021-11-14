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لتجنب فشل 2018.. إيرلندا بوابة إيطاليا لمونديال 2022

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لتجنب فشل 2018.. إيرلندا بوابة إيطاليا لمونديال 2022 لتجنب فشل 2018.. إيرلندا بوابة إيطاليا لمونديال 2022

لتجنب فشل 2018.. إيرلندا بوابة إيطاليا لمونديال 2022

يأمل الإيطالي الاستفادة من فرصة أخيرة غدًا للتأهل المباشر إلى 2022 وعدم تكرار فشل 2018 وسيناريو 1958 عندما يواجه إيرلندا الشمالية، فيما ستكون المهمة أسهل أمام نظيره الإنجليزي أمام منتخب سان مارينو المتواضع لحجز بطاقة إلى المونديال القطري.


وتعادُل الإيطاليين مع سويسرا في روما 1-1، سيجبرهم على الفوز في بلفاست ضد الإيرلنديين الشماليين الذين ما زالوا خطرين، حتى ولو لم يعد لديهم أي فرصة للتأهل.


ويتصدّر المنتخب الإيطالي المجموعة الثالثة بـ15 نقطة، ولكن بفارق هدفين فقط مع سويسرا التي تشاركه الرصيد نفسه.


ومن ثم تسعى إيطاليا إلى عدم تكرار الذكرى المؤلمة بفشل التأهل إلى مونديال 2018، التي كانت حينها المرة الأولى التي يغيب فيها المنتخب الإيطالي عن كأس العالم منذ 60 عامًا.


والمفارقة أنه في العام 1958 غابت إيطاليا عن المونديال من بوابة بلفاست نفسها، عندما خسرت في المباراة الإقصائية الحاسمة أمام إيرلندا الشمالية 2-1.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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