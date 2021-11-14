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"بادر" مكة تُسلّم 10 كراسي طبية لمستفيديها

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في ثالث مراحل مبادرة "سندي"

أطلقت جمعية "بادر" للأجهزة الطبية بمنطقة مكة المكرمة، وبالشراكة مع صندوق الوقف الصحي، برنامج المنح الزكوي، ثالث مراحل مبادرة "سندي".

وتواكب مع ذلك تسليم عشرة كراسيّ طبية كهربائية لعشرة مستفيدين من المبادرة.

وكانت الجمعية قد أطلقت المشروع الذي يلبي احتياجات وتطلعات عدد من مستفيديها المرضى الأكثر حاجة في منطقة مكة المكرمة.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية "بادر" الدكتور مسفر المالكي، أن الاستمرار في المشروع سيحقق -بإذن الله- للمستفيدين نقلة نوعية في حياتهم اليومية، وسيكون له أثر إيجابي على المريض وأسرته، بتوفير وسيلة تنقّل ملائمة لظروفه الصحية يستطيع من خلالها الانتقال إلى مرحلة الاعتماد على الذات في قضاء حوائجه وتدبير شؤون حياته.

وقال "المالكي": إن مبادرة "سندي" تتواكب مع رؤية 2030، حيث تعمل الجمعية الأهلية بشكل فاعل، ضمن منظومة القطاع غير الربحي؛ من أجل المساهمة في تحقيق أهداف وبرامج الرؤية.

وأضاف أن ذلك من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الرعاية الصحية والعلاجية، وتمكين فئة المرضى بتقديم منظومة الخدمات الصحية والعلاجية، وزيادة مشاركة المرضى في الحياة الاجتماعية، وتمكين المسؤولية الاجتماعية للشركات ومساهمتها الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع زيادة مشاركة الشباب اجتماعياً في الأعمال التطوعية المنفذة من خلال برامج ومبادرات الجمعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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