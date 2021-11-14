هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: إقامة مزاد علني لبيع سيارات في ميناء جازان

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يقام الثلاثاء.. وفق الضوابط والاشتراطات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك ميناء جازان، وفق الضوابط والاشتراطات.

ولفتت الهيئة عبر "إنفوجرافيك" على حسابها بـتويتر"، إلى أن المزاد سيقام يوم الثلاثاء 18 ربيع الآخر 1443هـ، في الرابعة عصراً بجمرك ميناء جازان.

وأضافت: "يُشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية: دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة؛ وفق توجيهات وزارة الصحة".