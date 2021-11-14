"ابن نحيت" لـ"سبق": فعاليات الترفيه بالمملكة بمواصفات عالمية

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مهرجان الرياض للألعاب شهد إقبالًا كبيرًا.. وعروض "بليبي" الأكثر حضورًا

شهد مهرجان الرياض للألعاب الذي يقام في منطقة واجهة الرياض إحدى فعاليات موسم للرياض إقبالًا كبيرًا من الزوار كبارًا وصغارًا، وبات لا صوت يعلو فوق صوت البراءة في المهرجان، حيث صيحات الإعجاب والضحك التي يطلقها الأطفال، ويملأون بها أرجاء المكان، مع تلك الابتسامة التي ترتسم على وجوههم البريئة.

وفي هذا السياق، قدّم الشاعر زياد بن نحيت الذي زار المهرجان في ثاني أيامه أمس بصحبة أسرته وأبنائه شكره لقيادتنا ودولتنا الرشيدة وللهيئة العامة للترفيه ورئيسها المستشار تركي آل الشيخ، ولكل العاملين في فعاليات ومناطق موسم الرياض، مؤكدًا أن هذا المستوى العالمي والضخم من فعاليات الترفيه ومناطقه نعمة كبيرة تحققت لنا بعد أن كنا نتكبَّد مشاق السفر وتكاليفه الباهظة خارج الوطن.

وتحدث "ابن نحيت" لـ"سبق" عن المعاناة سابقًا من أجل السفر للخارج؛ بحثًا عن الترفيه، والتي أصبحت اليوم من الماضي بعد نجاح هيئة الترفيه في توطينه وصناعته بأعلى المعايير العالمية، وقال: "كنا نشتري تذاكر سفر ونسافر خارج الوطن، ونترك بيوتنا وأهلنا، وندفع تكاليف استئجار سيارات وأماكن قد لا تليق بنا؛ من أجل حضور عرض واحد أو لعبة غير موجودة في المملكة".

وأضاف: "اليوم هيئة الترفيه نجحت في استقطاب أهم العروض والفعاليات العالمية، وإحضارها إلى الرياض؛ أكبر نافورة، أكبر صالة ألعاب للأطفال، وفعاليات منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، التي تعد أهم الوجهات الترفيهية وكبرى مناطق الفعاليات بموسم الرياض، مشيرًا إلى أن كل ما كان يبحث عنه المواطن من ترفيه عالمي في الخارج تمكّنت المملكة من إحضاره، وبالقرب من منزلك ومدينتك.

ولفت الشاعر "ابن نحيت" إلى أن المهرجان وجهة ترفيهية لكل أفراد الأسرة كبارًا وصغارًا، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه حضر بصحبة جميع أفراد عائلته.

وخلال جولتها رصدت "سبق" انطباعات وآراء الصغار حول المهرجان؛ حيث قال الطفل راكان حضوري: اليوم بمثابة مكافأة لي من والدي على اجتهادي في المدرسة، مشيرًا ببراءة إلى أنه يقيّم المهرجان بدرجة 9 ونصف من عشرة، لافتًا إلى أنه لعب 6 ألعاب، كاشفًا عن وعود تلقّاها من والديه في حال نجاحه وتفوقه، مفيدًا بأن المهرجان يحتوي على فعاليات وألعاب كثيرة، ومناسبة وأكد استمتاعه بها.

ووصف شابان كانا يجسّدان بهيئتها شخصية "دريفت" وشخصية "رابتور" من "فورت نايت"، وهما من شخصيات الألعاب المحببة للأطفال الإقبال على المهرجان من الزوار بالكبير، ولخّص شاب انطباعه عن المهرجان بأنه يعيش أجواء حلوة بفعاليات وألعاب وجمهور كبير.

وأكمل الطالب سلطان المطيري في الصف الثاني المتوسط أن فعاليات المهرجان ممتازة، لافتًا إلى أنه يسعى إلى التوفيق بين المذاكرة والترفيه واللعب مناصفةً، واكتفى محمد العواد بوصف الفعالية بأنها حلوة! مشيرًا إلى أنه يمارس لعب كرة القدم فيها، داعيًا أقرانه وزملاءه الطلاب بمناسبة الاختبارات إلى الاجتهاد والتركيز في المذاكرة.

وبدوره، أضاف الشاب أسامة الهادي أنه حضر مع والديه، ولعب في منطقة التحديات، وشاهد عروض المسرح، موضحًا أن المهرجان يناسب الأعمار من سنة إلى 14 سنة على حد رأيه، مؤكدًا أنه لم يجد أي صعوبة في إجراءات الدخول.

إلى هذا، شهدت عروض "بليبي" حضورًا كبيرًا من الزوار، وتميّزت بتفاعل كبير من الأطفال والصغار، وكانت فعاليات مهرجان الرياض للألعاب قد انطلقت الجمعة، وتستمر لمدة 10 أيام، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، وذلك تحت شعار "اكتشف، العب، تسوق"، وتعدّ هذه الفعالية أضخم مهرجان ترفيهي للألعاب في العالم، وتجربة تفوق الخيال؛ حيث يستقطب أهم وأكبر الأنشطة الترفيهية ويجمعها في مكان واحد على مدار عشرة أيام متواصلة.

وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 10 أيام متواصلة، ما بين 12-21 نوفمبر الجاري، من الساعة 4 عصرًا بواجهة الرياض، وذلك برسوم دخول 50 ريالًا، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر هذا الرابط: http://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/732/riyad.