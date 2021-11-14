أخبار عاجلة

توقّعاتٌ متباينة حول أسعار المحروقات في كانون الأول -
10 ملايين يورو من ألمانيا لفلسطين -
مجلس الأمن يجتمع مرتين من أجل ليبيا -
الوكالة الذرية : إيران تعرقل مراقبة مخزون اليورانيوم -
2000 مهاجر على حدود بيلاروس -
القوى العاملة: تحصيل 42 ألف جنيه معاش ومستحقات ورثة متوفى بالأردن -
إنبي يفوز على فيوتشر 2-1 في الدوري المصري -
وزير الداخلية اللبناني: الأزمة مع دول الخليج قد تشهد مزيدا من التدهور -
بايدن : أسعار البنزين ارتفعت بشكل مؤلم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا -
خالد الدرندلي يوضح رؤيته لتطوير الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

إعادة فتح الطريق الواصل بين صنعاء والحديدة

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الجيش الإسرائيلي يعتقل أكثر من 50 عضوا في حماس

الجيش الإسرائيلي يعتقل أكثر من 50 عضوا في حماس

بكين: نشاط مدمرة أمريكية يهدد الأمن الإقليمي

بكين: نشاط مدمرة أمريكية يهدد الأمن الإقليمي

دخان يتصاعد فوق منهاتن جراء حريق اندلع في ناطحة سحاب

دخان يتصاعد فوق منهاتن جراء حريق اندلع في ناطحة سحاب

بوتين يلتقي عباس في سوتشي

بوتين يلتقي عباس في سوتشي