تقارير.. تشافي يريد محمد صلاح في برشلونة بأي ثمن

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، عن رغبة تشافي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، في التعاقد مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بأي ثمن.

ووفقًا لصحيفة «ناسيونال» الإسبانية، أن ادارة برشلونة تعمل في صمت لإبرام احدى الصفقات الكبرى في الصيف المقبل، حيث يدرك خوان لابورتا رئيس النادي أن ولايته الثانية ليست مرضية على الإطلاق للجماهير، وهناك من ندموا بالفعل لانتخابه رئيسًا، حيث فقد الفريق أنطوان جريزمان وليونيل ميسي في عهده.

وأضافت الصحيفة، أنه رغم الأزمة المالية التي يمر بها نادي برشلونة إلا أن ذلك لن يكون عذرا لمجلس الإدارة لعدم تدعيم صفوف الفريق، حيث يرعب تشافي في التعاقد مع محمد صلاح بأي ثمن.

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ويذكر أن ادارة ليفربول الإنجليزي لم تصل إلى اتفاق نهائي لتجديد عقد نجم الفريق محمد صلاح حتى الأن، حيث يرغب محمد صلاح في الحصول على أعلى راتب في الفريق وهو ما تتحفظ عليه ادارة الريدز.

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