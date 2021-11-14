حكيم زياش على بعد خطوات من برشلونة

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يسعى نادي برشلونة لتدعيم خطوطه في فترة الانتقالات الشتوية، بعد سوء النتائج التي قدمها الفريق مع الهولندي كومان الذي رحل، وحل تشافي هيرنانديز مدربًا للفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية إن نادي برشلونة مهتمًا بعقد صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي، وذلك لتدعيم خطوط الفريق، ويسعى النادي لعمل صفقات إعارة وليس شراء، بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة مهتم بضم ثلاثي تشيلسي المغربي حكيم زياش، وكريستيان بوليسيتش، هودسون أودي، بسبب العجز الذي حدث في الفريق بعد رحيل الأسطورة ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

وتابعت الجريدة أن برشلونة مهتمًا بالمغربي زياش عندما كان لاعبًا في أياكس الهولندي، قبل انضمامة إلى صفوف تشيلسي، ولكنه فضل الرحيل إلى النادي اللندني.

يذكر أن زياش أحرز هدف الفوز لتشيلسي في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نادي مالمو، ليمنح فريقه الثلاث نقاط، ويتصدر تشيلسي الإنجليزي جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.