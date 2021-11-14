وادي دجلة يتوج بـ4 كؤوس في منافسات البطولة الدولية للتنس

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نجح لاعبو نادي وادى دجلة للتنس في التتويج بمنافسات البطولة الدولية، والتي أقيمت بنادي الجزيرة في شهر نوفمبر الجاري.

كما يشارك أبطال وادى دجلة للتنس رفقة المنتخب الوطني ببطولة أفريقيا (CAN) بتونس، ويمثلا عمر عسراوي وساندرا سمير المنتخب الوطني للرجال والسيدات للتنس ببطولة أفريقيا، ويشارك محمد ناصر، على نور الدين، نور رامي، فرح أسعد مع المنتخب الوطني بالبطولة الأفريقية تحت 14 سنة للمنتخبات الناشئين والناشئات، وفي نفس اللعبة يشارك اللاعب محمد صفوت في بطولة «Helsniki CH» التي ستقام في الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر في فنلندا.

وقد نجحت ساندرا سمير، في التتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا في منافسات الفردي، كما استطاعت التفوق على مواطنتها لميس الحسين في المباراة النهائية.

وتوجت ساندرا بذهبية منافسات الزوجي، بينما استطاعت كلا من لميس الحسين وياسمين مصطفى تحقيق المركز الثالث في منافسات الزوجي.

والجدير بالذكر أن مصطفي السيرتي لاعب وادى دجلة للاسكواش توج بلقب بطولة «CNS INTERNATIONAL 2021»، والتي أقيمت بباكستان والمقدر قيمة جوائزها 20 ألف دولار.