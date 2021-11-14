3 حالات وفاة و75 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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أعلنت صحة حماس، صباح يوم الأحد، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية بقطاع غزة.

وقالت صحة حماس خلال، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 401 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت حالة وفاة و(75) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت، على تعافي 163 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 185691 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 2173 حالة، واجمالي المتعافين 181902 حالة، واجمالي الوفيات 1616 وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 81 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 60 حالة.

فيما بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 490258 شخص

وقالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، إن هناك إرتفاعا في إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى ما يقرب من 253 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 252.917.218، وإجمالي الوفيات 5.0.95.372

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 762.929 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 47.043.462.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ611.222 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.953.838.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 463.245، وإجمالي إصابات 34.426.036.