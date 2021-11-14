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«هيئة الدواء» تُعلن بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري «كوفي فاكس»

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«هيئة الدواء» تُعلن بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري «كوفي فاكس» «هيئة الدواء» تُعلن بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري «كوفي فاكس»

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أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري كوفي فاكس المضاد لفيروس كورونا، جاء ذلك خلال مشاركتها في فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم للإعلان عن بدء التجارب السريرية على القاح المصري (كوفي فاكس) المضاد لفيروس كورونا، والذي أنعقد اليوم بالمركز القومي للبحوث.

وأكدت الهيئة، أن اللقاح هو ثمرة تعاون بين المركز القومي للبحوث وشركة فاكسين فالي، وأنه لا يوجد ما يمنع من جهة الهيئة في بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري، وذلك بعد انتهاء التجارب ما قبل السريرية.

وأشارت الهيئة، إلى أنها قامت بتقديم كافة سبل الدعم الفني خلال الدراسات ما قبل السريرية، وأنها ستستمر في تقديم الدعم الفني خلال جميع المراحل المقبلة.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم كافة سبل الدعم للشركات المصرية لتوفير اللقاحات المحلية، وتوافر تنوع بين مختلف أنواع اللقاحات.

المصرى اليوم

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