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الخطوط ستطلب طائرات عريضة البدن لدعم نموها

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الخطوط السعودية ستطلب طائرات عريضة البدن لدعم نموها الخطوط ستطلب طائرات عريضة البدن لدعم نموها

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قال إبراهيم كوشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية ، إن الشركة تعتزم طلب طائرات عريضة البدن العام المقبل لدعم خطط توسعها السريع دوليا التي ستشهد وصولها، ووحدتها للطيران منخفض التكلفة فلاي اديل، إلى 200 وجهة أغلبها دولية بحلول عام 2030.

وأضاف، في تصريحات لـ «رويترز»، الأحد، أثناء وجوده في معرض دبي للطيران، أن الشركة تتوقع نقل 85 مليون مسافر في العام بحلول 2030، ارتفاعا من 35 مليونًا قبل جائحة فيروس «كورونا».

وقبل الوباء، كانت الشركة الحكومية تسير رحلات إلى 90 وجهة، منها 28 داخلية.

المصرى اليوم

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