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.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها

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بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها .. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها
جاء تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن"

بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها

استعرض الأمن العام في مقطع ، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في جازان قام بإلحاق الضرر بمزرعة لتربية النحل لأحد المواطنين، وذلك بإحراقه لعدد 100 خلية نحل نتيجة خلاف بينهما.

وأورد المقطع القبضَ على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في جدة ارتكبوا سطو على محال تجارية بكسر أبوابها الخارجية وسرقتها.

وتضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن في القصيم قام بإتلاف مركبة آخر بإشعال النار فيها نتيجة خلاف سابق بينهما، وتضمن أيضَا القبض على 3 مواطنين في الرياض ارتكبوا جرائم سطو وسرقة 12 مركبة، استخدموها في جرائم سرقة أغنام وسلب المارة.

وأشار المقطع إلى القبض على مواطن في مكة المكرمة قام بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في سرقة الكيابل والأسلاك الكهربائية من أحد المخططات وبيعها على مقيم من الجنسية البنجلاديشية في أحد مواقع السكراب.

إلى هذا أظهر المقطع عملية الإطاحة بمقيم وآخر مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في الرياض قاما بإعداد موقع لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود؛ حيث ضبط في الموقع 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وضبط بحوزتهما مبلغ 23.469 ريالاً، وكذلك القبض على مواطن في تبوك قام بنقل مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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