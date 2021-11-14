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"التعليم" تعتمد صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية عبر نظام "نور"

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"التعليم" تعتمد صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية عبر نظام "نور" "التعليم" تعتمد صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية عبر نظام "نور"
ضمن مساعي انتظام صرفها وضمان سرعة وسهولة إنجازها

اعتمدت وزارة التعليم صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية في التعليم العام من خلال نظام نور المطوّر؛ سعيًا لانتظام صرفها في أوقاتها المحددة، وضمان سرعة وسهولة إنجازها.

وعزّزت وزارة التعليم آليات العمل على صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية، والتحوّل بشكل تدريجي من النظام السابق إلى النظام المطوّر في "نور"، وكذلك التأكد من صحة جميع المدخلات والمخرجات، ومعالجة التحديات.

وسجلت المدارس في كافة إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بيانات الطلبة المستحقين للمكافآت في نظام نور، وقامت باعتماد البيانات بعد مراجعتها وتدقيقها من إدارات خدمات الطلاب بإدارات التعليم، وكذلك فحص واختبار النظام في البيئتين الافتراضية والفعلية، وجاهزيته للصرف والتأدية عليه.

يُشار إلى أن حالة الاحتساب ظهرت اليوم في حسابات الطلاب والطالبات من خلال برنامج نور؛ حيث ظهرت عبارة "تم الاحتساب" في خانة "حالة الحساب" اعتبارًا من اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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