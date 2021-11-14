ضبط 150 طربة «حشيش» مع 3 مسجلين خطر بالإسكندرية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة ثلاثة من العناصر الإجرامية بالإسكندرية بقصد الإتجار.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط تشكيل عصابى مكون من 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرقى، وضبط بحوزتهم 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما مخبأة داخل مخزن سرى بمقدمة السيارة ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات، وأضافوا بتحصلهم على المواد المخدرة المضبوطة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة قنا مالك السيارة المضبوطة وجارٍ تكثيف الجهود وتقنين إجراءات ضبطه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون جنيه تقريبًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.