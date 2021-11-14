أخبار عاجلة

رئيس وزراء السودان: أملك كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات -
«مياه المنيا» تعلن خطة مواجهة السيول والأمطار خلال فترة الشتاء -
أطفال كفرالشيخ يتصدرون المركز الأول في المشروع القومي للموهبة -
جدول ترتيب الدوري الإسباني .. ريال مدريد يتصدر -
الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة -
عمرو دياب يتصدر تويتر بهاشتاج «كالعادة نمبر وان» -
بعد وفاتها.. 14 معلومة عن «بكيزة هانم» -
تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر وعالميًا مساء الأحد 21-11-2021 -
أمطار وضباب على 7 مناطق -
زيارات مسؤولي التعليم تربك الاختبارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل 881 شكوى خلال أكتوبر الماضي

Print
مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل 881 شكوى خلال أكتوبر الماضي مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل 881 شكوى خلال أكتوبر الماضي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مكتب خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الشرقية، خلال شهر أكتوبر الماضى 881 شكوى، تم الرد على 846 شكوى منها بنسبة 96٪ بالتنسيق مع الوزارات، والهيئات، والمديريات الخدمية، والمراكز والمدن والأحياء، وإدارات الديوان العام وجاري فحص باقى الشكاوى للرد عليها لسرعة الإستجابة وحل مشاكل المواطنين، وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم، وإنجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطنين بشكل لائق.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية الدور الذي يقوم به مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام ،والذي يُعد واجهة حضارية للمحافظة ويعبر عن رغبتها فى تحقيق التواصل المستمر بين الدولة و المواطنين ، فضلاً عن دوره الفعال فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات، لفحصها ووضع حلول عاجلة لها فى إطار القانون.

أشار محافظ الشرقية أن الهدف من هذه الجهود هو الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين والمواطنين وكذا تلبية إحتياجاتهم فى صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

وشدد المحافظ على اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية للوقاية من المستجد، للمترددين على الديوان العام لتسليم الشكاوى، وعدم دخول أي مواطن لديوان عام المحافظة دون إرتداء الكمامة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات التباعد بين المواطنين.

وأوضح إبراهيم عز الدين، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أن الشكاوى التى إستقبلتها الإدارة خلال شهر أكتوبر الماضي، تنوعت مابين بين بناء بدون ترخيص، وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي، وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد، وتظلمات من بعض الموظفين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة

الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة

"حمدوك" يباشر مهامه في رئاسة الحكومة بعد التوقيع على الاتفاق السياسي

"حمدوك" يباشر مهامه في رئاسة الحكومة بعد التوقيع على الاتفاق السياسي

الصحة الأردنية تسجل 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الأردنية تسجل 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 36 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 36 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة