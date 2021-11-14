مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل 881 شكوى خلال أكتوبر الماضي

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استقبل مكتب خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الشرقية، خلال شهر أكتوبر الماضى 881 شكوى، تم الرد على 846 شكوى منها بنسبة 96٪ بالتنسيق مع الوزارات، والهيئات، والمديريات الخدمية، والمراكز والمدن والأحياء، وإدارات الديوان العام وجاري فحص باقى الشكاوى للرد عليها لسرعة الإستجابة وحل مشاكل المواطنين، وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم، وإنجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطنين بشكل لائق.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية الدور الذي يقوم به مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام ،والذي يُعد واجهة حضارية للمحافظة ويعبر عن رغبتها فى تحقيق التواصل المستمر بين الدولة و المواطنين ، فضلاً عن دوره الفعال فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات، لفحصها ووضع حلول عاجلة لها فى إطار القانون.

أشار محافظ الشرقية أن الهدف من هذه الجهود هو الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وكذا تلبية إحتياجاتهم فى صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

وشدد المحافظ على اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للمترددين على الديوان العام لتسليم الشكاوى، وعدم دخول أي مواطن لديوان عام المحافظة دون إرتداء الكمامة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات التباعد بين المواطنين.

وأوضح إبراهيم عز الدين، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أن الشكاوى التى إستقبلتها الإدارة خلال شهر أكتوبر الماضي، تنوعت مابين بين بناء بدون ترخيص، وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي، وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد، وتظلمات من بعض الموظفين.