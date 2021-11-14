ضبط عاطل حاول إدخال أقراص مخدرة لأحد المحبوسين بـ«سجن طوخ»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل تم ضبطه أثناء محاولته إدخال كمية من الأقراص المخدرة داخل الزيارة المعدة لخاله السجين بسجن مركز شرطة طوخ، والمحبوس احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا، ومحدد له جلسة 17 نوفمبر الجاري شروع في قتل وبلطجة وسلاح ناري، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغًا من الخدمات الأمنية بسجن المركز، بضبط عاطل حاول إدخال كمية من الأقراص المخدرة داخل الزيارة المعدة لخاله المسجون احتياطيًا بسجن المركز، تم إخطار اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية.

وتوصلت التحريات أنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث المركز بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن المركز تمكنوا من ضبط «أ. إ. م»، 18 سنة، عاطل، بحوزته 30 قرص أبتريل داخل الزيارة المعدة لخاله السجين «ح. م. إ»، والمحبوس احتياطيًا على ذمة أحد القضايا ومحدد له جلسة 17 نوفمبر الجاري بتهمة شروع في قتل وبلطجة وسلاح نارى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة.

وأعترف المتهم بحيازته للأقراص المخدرة بقصد إدخالها لخاله السجين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.