أمينة تكشف تفاصيل ألبوم «تجار سعادة»

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أكدت المطربة أمينة، ان ردود الفعل على كليب أغنيتها الجديدة «باي باي»، جيدة جدًا، وقالت في تصريحات خاصة للمصري اليوم: «أحاول دائمًا تطوير الأغنية والتجديد، من خلال الجمهور البسيط في الشارع، وهو أمر ليس سهلًا على الاطلاق».

وأضافت: «باي باي، هي ثالث أغاني ألبومي تجار سعادة، الذي يضم 9 أغاني، ويتبقى منه 6 أغاني أواصل تسجيلها والعمل عليها طوال عام ونصف العام، كوني أنتج الألبوم لنفسي وعلى نفقتي الخاصة وهو أمر ليس سهلًا على الاطلاق».

وأوضحت «أمينة»: «لن اتخلى عن تقديم أغاني درامية قائمة على الاستايل، وأحضر لمفاجات عديدة في الالبوم ضمن هذا الاطار، ومن خلال باي باي فكرة في دخول عالم المهرجانات، بعد نجاح أول تجاربي فيه بأغنية عقبال عندكم، التي لاقت وحققت نجاح كبير».

«باي باي»، من كلمات الشاعر وليد رياض، ألحان وليد سمارة، توزيع رضوان التونسى، استوديو محمد الجندي، صولو اورج محمد السني، اشراف سامح على.