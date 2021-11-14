جامعة بنها: الانتهاء من الاستعدادات لانتخابات الاتحادات الطلابية

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أكدت جامعة بنها، الإنتهاء من كافة الإستعدادات لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية المقرر لها فتح باب الترشح 18 نوفمبر الجارى.

وقال الدكتور جمال سوسه، رئيس الجامعة، في بيان صحفي، الأحد، إنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لمتابعة سير الانتخابات بمراحلها المختلفة، مشيرا إلى. أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب لإجراء الانتخابات الطلابية وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة بين الجميع ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم في اتحادات الطلاب بإرادة حرة وفى حيادية كاملة.

وطالب رئيس جامعة بنها الطلاب بضرورة المشاركة الفعالة في انتخابات الاتحادات الطلابية باعتبارها تجربة ديمقراطية ناجحة تفتح مجال المنافسة الشريفة بين الطلاب وتساهم في تكوين شخصية الطلاب.

من جانبه أكد الدكتور تامر سمير، حرص الجامعة أن تجري الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة وأن تعطي الحرية كاملة للطلاب لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.

واشار نائب رئيس الجامعة إلى انه تم أيضا تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد اعتمد الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح يوم 18 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر

كما تقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.