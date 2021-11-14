أخبار عاجلة

رئيس وزراء السودان: أملك كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات -
«مياه المنيا» تعلن خطة مواجهة السيول والأمطار خلال فترة الشتاء -
أطفال كفرالشيخ يتصدرون المركز الأول في المشروع القومي للموهبة -
جدول ترتيب الدوري الإسباني .. ريال مدريد يتصدر -
الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة -
عمرو دياب يتصدر تويتر بهاشتاج «كالعادة نمبر وان» -
بعد وفاتها.. 14 معلومة عن «بكيزة هانم» -
تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر وعالميًا مساء الأحد 21-11-2021 -
أمطار وضباب على 7 مناطق -
زيارات مسؤولي التعليم تربك الاختبارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مع بدء التطعيم بلقاح كورونا.. تكدس شديد في محطة مترو السادات

Print
مع بدء التطعيم بلقاح كورونا.. تكدس شديد في محطة مترو السادات مع بدء التطعيم بلقاح كورونا.. تكدس شديد في محطة مترو السادات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محطات مترو الأنفاق، الأحد، تكدسا شديدا بين الركاب في اليوم الأول من بدء حملة التطعيم ضد كورونا، خاصة في محطة السادات التبادلية بين الخطين الأول والثاني.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمى لمترو الأنفاق للخطين الأول والثاني، إنه بناء على تعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل، وتوجيهات المهندس على فضالى رئيس مجلس الإدارة، تم الدفع بجميع مجموعة العلاقات العامة بالمترو لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وأضاف عبدالهادى أنه تم تقسيم العمل بين فريق يقوم بتسجيل البيانات للركاب وآخر لتلقي التطعيمات وذلك بالتنسيق مع الفريق الطبي.

وأشار إلى أن أمس السبت كان البدء التجريبي للتطعيم في محطة السادات، والأحد البدء الرسمي، مضيفا: «خلال الأيام المقبلة سيتم تدعيم مكاتب التطعيم بأطقم طبية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس وزراء السودان: أملك كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات

رئيس وزراء السودان: أملك كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات

«مياه المنيا» تعلن خطة مواجهة السيول والأمطار خلال فترة الشتاء

«مياه المنيا» تعلن خطة مواجهة السيول والأمطار خلال فترة الشتاء

أطفال كفرالشيخ يتصدرون المركز الأول في المشروع القومي للموهبة

أطفال كفرالشيخ يتصدرون المركز الأول في المشروع القومي للموهبة

جدول ترتيب الدوري الإسباني .. ريال مدريد يتصدر

جدول ترتيب الدوري الإسباني .. ريال مدريد يتصدر