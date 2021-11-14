مع بدء التطعيم بلقاح كورونا.. تكدس شديد في محطة مترو السادات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محطات مترو الأنفاق، الأحد، تكدسا شديدا بين الركاب في اليوم الأول من بدء حملة التطعيم ضد كورونا، خاصة في محطة السادات التبادلية بين الخطين الأول والثاني.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمى لمترو الأنفاق للخطين الأول والثاني، إنه بناء على تعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل، وتوجيهات المهندس على فضالى رئيس مجلس الإدارة، تم الدفع بجميع مجموعة العلاقات العامة بالمترو لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وأضاف عبدالهادى أنه تم تقسيم العمل بين فريق يقوم بتسجيل البيانات للركاب وآخر لتلقي التطعيمات وذلك بالتنسيق مع الفريق الطبي.

وأشار إلى أن أمس السبت كان البدء التجريبي للتطعيم في محطة السادات، والأحد البدء الرسمي، مضيفا: «خلال الأيام المقبلة سيتم تدعيم مكاتب التطعيم بأطقم طبية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان».