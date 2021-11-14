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وزير : الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية آمن

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وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية آمن وزير : الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية آمن

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قالت وزارة والتجارة الداخلية، إن المخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم آمن، ‏مشيرا إلى وجود احتياطي كبير من تلك السلع يصل في مخازن الشركة المصرية ‏إلى ثلاثة أشهر.

وأشار تقرير تلقاه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية من مدير مديرية تموين أسوان حول الموقف من السلع الغذائية وعمل المخابز بالمحافظة، أن الأيام الماضية لم يتوقف فيها عمل المخابز نهائياً، ‏مشيراً إلى أن التنسيق الكبير بين الدكتور على المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية واللواء أشرف عطيه- محافظ أسوان ساهم في ‏تعدي الأزمة في عمل المخابز سواء بتوفير المياه عبر تنكات شركه المياه ‏بالمحافظة بالأماكن التي قُطعت عنها أو بتشغيل محولات الكهرباء للمخابز ‏بالأماكن التي قُطع عنها التيار الكهربائي.‏

المصرى اليوم

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