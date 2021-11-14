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وصول 123 رحلة دولية للغردقة ومرسى علم في 24 ساعة

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وصول 123 رحلة دولية للغردقة ومرسى علم في 24 ساعة وصول 123 رحلة دولية للغردقة ومرسى علم في 24 ساعة

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كشفت جداول التشغيل للرحلات السياحية لمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين عن زيادة كبيرة في الرحلات الجوية القادمة من وأوروبا مع بداية الموسم السياحي الشتوي، الأحد، حيث استقبل المطارين ١٢٣ رحلة طيران دولية أقلت نحو ١٦ ألف سائح.

واستقبل مطار الغردقة الدولي ١١١ رحلة طيران معظمها من روسيا بمعدل ٢٩ رحلة طيران قادمة من المطارات الروسية بعد استقبال الطيران الروسي الشارتر مرة أخرى والباقي من ألمانيا وإنجلترا وكذلك أوكرانيا وسويسرا وبيلا روسيا ودول البلطيق.

وكشفت جداول الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم الدولى وصول ١٢ رحلة طيران دولية من عدة دول مختلفة ضمن 89 رحلة طيران دولية تصل على مدار الأسبوع.

فيما تشهد الاشغالات السياحية بفنادق الغردقة ومرسى علم ارتفاعًا كبيرًا ووجود فنادق كاملة التشغيل من فئة الخمس نجوم.

المصرى اليوم

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