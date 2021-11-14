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يحيى الكومي: خوان براون قادر على إعادة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية

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يحيى الكومي: خوان براون قادر على إعادة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية يحيى الكومي: خوان براون قادر على إعادة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية

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أكد المهندس يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، على ثقته الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني خوان براون، في انتشال الفريق من الكبوة التي يمر بها منذ بداية الموسم الجاري وإعادته لمكانته الطبيعية.

وقال يحيى الكومي، خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بتقديم الجهاز الفني الجديد :«تعاقدنا مع مدرب منتخب الأرجنتين للشباب وسيكون معه جهاز فني معاون من أبناء النادي و نأمل أن يكون لهم بصمات واضحة علي الفريق».

وأضاف :«تم اختيار المدرب الارجنتيني بعناية كبيرة وبعد تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم كل من حمادة المصري ومحمود حسن وأشرف خضر».

وتابع :«كل اللاعبين الراحلين والذين سيتم التعاقد معهم سيكون ذلك بموافقة اللجنة الفنية وبالتنسيق مع الجهاز الفنى».

وواصل :«نثق كل الثقة في دعم ومساندة الجماهير العاشقة لفريقها سعيا لاستعادة مسيرة الانتصارات ووضع الفريق بموضعه الصحيح».

المصرى اليوم

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