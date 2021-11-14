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محمد الغزاوي: تعظيم موارد الأهلي هدف أساسي لقائمة محمود الخطيب

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محمد الغزاوي: تعظيم موارد الأهلي هدف أساسي لقائمة محمود الخطيب محمد الغزاوي: تعظيم موارد الأهلي هدف أساسي لقائمة محمود الخطيب

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أكد محمد الغزاوي المرشح على منصب العضوية فوق السن في انتخابات الأهلي ضمن قائمة محمود الخطيب أنه فخور بهذه الثقة مشددا على أنه لم يكن ليترشح لو لم يتم اختياره ضمن القائمة التزاما بمبادئ الأهلي وحفاظا على استقرار النادي ووحدة مجلس الإدارة وسيظل في خدمة أعضاء النادي وجماهيره.

وقال الغزاوي أنه سبق له أن كان عضوا بمجلس إدارة النادي في دورة 2004 ولكن لم تشمله القائمة في الدورات الانتخابية التالية فلم يفكر مطلقا في الترشح مستقلا ولم يبتعد عن النادي.

وأثنى الغزاوي على ثلاثي مجلس الأهلي الذين رفضوا خوض الانتخابات وعلى رأسهم إبراهيم الكفراوي ورانيا علواني وجوهر نبيل مؤكدا أن القائمة الانتخابية عرف سائد داخل الأهلي للمحافظة على وحدة واستقرار النادي و مجلس الإدارة والجمعية العمومية دائما هي صاحبة الحق الأصيل في اختيار من يمثلها.

وأوضح الغزاوي أن قائمة الخطيب تخوض الانتخابات ببرنامج انتخابي شامل يتضمن افكارا وأهدافا رائدة ومبتكرة وتليق بالنادي واعضاءه وجماهيره مشير إلي أن البرنامج قائم على عدة محاور أهمها تعظيم موارد النادي المالية والعقارية واستمرار الثورة الإنشائية بكافة الفروع والتوسع فيها والاهتمام بقطاعات النادي الرياضية لتواكب المستوى العالمي من خلال الإستعانة بأفضل الخبرات والكوادر والأدوات الحديثة فضلا عن تطوير النواحي الخدمية للأعضاء من حيث جودة الخدمات بالمقر والفروع والإهتمام بأبناء الأعضاء وتوسيع قاعدة ممارستهم لكافة اللعبات وكذلك توفير ما يلزم لتعزيز مسيرتهم الدراسية والرياضية.

وقال الغزاوي أن إختيار خالد مرتجي على مقعد أمانة الصندوق كان موفقا نظرا لخبرات مرتجي في الجوانب الإدارية والمالية بجانب ما يملكه من علاقات دولية ستسهم في تعظيم ميزانية النادي وزيادة موارده وخلق موارد غير تقليدية للإنفاق على احتياجات النادي في فروعه الأربعة وفرقه الرياضية من خلال التعاون مع مجلس الإدارة

المصرى اليوم

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