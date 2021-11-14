بكامل أعضائه.. «السيادة الانتقالي» بالسودان يعقد اجتماعه الأول برئاسة البرهان (صور)

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عقد مجلس السيادة الانتقالي الجديد بالسودان، الأحد، اجتماعة الأول برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان بكامل أعضائه.

وأدى أعضاء مجلس السيادة الانتقالي الجدد، الجمعة، القسم أمام رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين.

وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن ياسر العطا، في تصريح صحفي عقب مراسم أداء القسم، أن تشكيل المجلس يأتي في إطار تصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة لتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة وترسيخ دعائم الدولة المدنية وإنجاح مهام وواجبات الفترة الانتقالية.

وأضاف العطا أن تشكيل المجلس، جاء بعد مسيرة طويلة من البحث والتقصي والمشاورات مع كل مكونات القوى السياسية والاجتماعية في أقاليم السودان المختلفة، تحقيقا لمبادئ توسيع دائرة المشاركة وعدم الإقصاء.

وأكد عضو مجلس السيادة أن باب المشاورات مفتوح ومتواصل من أجل تحقيق الوفاق السياسي لإنجاح مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق كل شعاراتها، وصولا لانتخابات حره ونزيهة خلال الفترة المحددة لها في يوليو 2023.

على ذات الصعيد، أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي سلمى عبدالجبار المبارك، أهمية تعاون الجميع خلال هذه المرحلة، لتحقيق الاستقرار المنشود، وقالت إن هناك العديد من الملفات المهمة والضرورية التي ينتظر الشعب السوداني إنجازها، وفي مقدمتها السلام والاستقرار والرفاهية والتنمية وتحسين معاش الناس.

وأضافت عبدالجبار أنها وافقت على التكليف بدافع وطني لرفع معاناة الشعب السوداني، وأن الأيام القادمة ستحمل بشريات لمستقبل آمن ومستقر.

من جانبه، أوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي أبوالقاسم محمد محمد أحمد، أن تشكيل المجلس يأتي تأكيدا لحماية الوثيقة الدستورية وصيانة وصون عزة وكرامة السودان، وقال إن التشكيل يمثل بداية لثورة تصحيحية حقيقية لبناء دولة المؤسسات، معربا عن أمله في أن يتدافع الجميع خلال هذه المرحلة الجديدة لإعلاء قيم التسامح والمحبة ونبذ الكراهية لبناء وطن يسع الجميع.