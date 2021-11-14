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رئيس وزراء السودان: أملك كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات
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الأحد 21 نوفمبر 2021 10:27 مساءً
«مياه المنيا» تعلن خطة مواجهة السيول والأمطار خلال فترة الشتاء
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الأحد 21 نوفمبر 2021 10:27 مساءً
أطفال كفرالشيخ يتصدرون المركز الأول في المشروع القومي للموهبة
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الأحد 21 نوفمبر 2021 10:27 مساءً
جدول ترتيب الدوري الإسباني .. ريال مدريد يتصدر
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الأحد 21 نوفمبر 2021 10:27 مساءً
الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة
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الأحد 21 نوفمبر 2021 10:27 مساءً
عمرو دياب يتصدر تويتر بهاشتاج «كالعادة نمبر وان»
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الأحد 21 نوفمبر 2021 10:26 مساءً
بعد وفاتها.. 14 معلومة عن «بكيزة هانم»
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الأحد 21 نوفمبر 2021 10:26 مساءً
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الأحد 21 نوفمبر 2021 10:20 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
سيف الإسلام القذافي يترشح لانتخابات الرئاسة الليبية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 14 نوفمبر 2021 03:23 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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