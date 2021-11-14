إصلاح سلك تسبب في قطع الكهرباء عن قرية ببني سويف

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فوجئ مزارعو قرية «العجرة» التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، بسقوط سلك كهربائي من أحد أعمدة الضغط المنخفض في الزراعات مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن القرية، وعلى الفور اكتشف فريق الرصد الميداني التابع للوحدة المحلية للفشن، المشكل من قبل محافظ بنى سويف.

وقامت حملة من شركة الكهرباء بإصلاح الأعطال الناتجة عن سقوط السلك الكهربائي للقرية، وتم إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي إلى القرية مرة أخرى بعد ساعتين فقط من وقوع السلك واستخدم عمال الكهرباء السلم الكهربائي في تركيب السلوك التي سقطت من أعمدة الضغط المنخفض بالزراعات.

وكانت الوحدات المحلية بمحافظة بني سويف، وشركة توزيع الكهرباء، نفذت حملة لإصلاح أعطال الكهرباء، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، في الطرق الرئيسية.

تأتي الحملة في إطار حرص أجهزة المحافظة على جودة الإنارة داخل الشوارع في المدن والقرى، بما يسهم في زيادة إحساس المواطنين بالأمن، وتقليل الحوادث على الطرق الرئيسية، ومنع حدوث ماس كهربائي في أعمدة الإنارة خاصة في موسم الشتاء.