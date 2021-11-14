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رضا عبد العال يطالب عبدالله السعيد بالاعتزال

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رضا عبد العال يطالب عبدالله السعيد بالاعتزال رضا عبد العال يطالب عبدالله السعيد بالاعتزال

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عبَر رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق عن غضبه الشديد من البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، وذلك عقب التعادل أمام أنجولا بهدفين لمثليهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 «.

وقال عبدالعال: «كيروش مدرب متواضع فنياً، ولا يصلح لتدريب الوطني، ولا أعلم على أي أساس تم اختياره والإطاحة بالجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري، فالمنتخب ظهر بلا هوية رغم تواضع المنافس».

وأضاف :«عبدالله السعيد لم يكن له دور في أي مباراة مع المنتخب منذ تولي كيروش تدريب الفراعنة، ولا بد من أن يتخذ قرار إعتزاله اللعب الدولي».

المصرى اليوم

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