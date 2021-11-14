«الجنح» تقضي بإخلاء سبيل طرفي مشاجرة كلية الحقوق بالإسكندرية بكفالة مالية

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أمر المستشار أحمد مجدي، رئيس محكمة جنح باب شرقي الجزئية بالإسكندرية، بإخلاء سبيل المتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«مشاجرة كلية حقوق إسكندرية» بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيهًا لكل منهم.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل كل من أحمد ر.، طالب بكلية الآداب، ومحمد ج.، طالب بكلية الحقوق، ومحمد ر. وعمرو ر.، في القضية التي حملت رقم 27605 لسنة 2021 جنح باب شرقي.

وكان المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية، قد أمر بإحالة طالبين وعاطل وعامل- طرفي المشاجرة التي نشبت أمام البوابة الرئيسية لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إلى محكمة الجنح لمحاكمتهم بتهم البلطجة وحمل السلاح واستعراض القوة.

وتبين من التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين طالبين أحدهما من كلية الحقوق والآخر من كلية الآداب، خارج نطاق الحرم الجامعي في أحد المطاعم بشارع سوتر بمنطقة الأزاريطة أمام مجمع الكليات.

وسادت حالة من الاستياء بين المواطنين عقب تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو للمشاجرة يظهر شابين من طرفي المشاجرة تسيل من وجههما الدماء الغزيرة إثر إصابات بآلة حادة «كتر»، فيما ظهر شخص آخر ينهال على أحد المتشاجرين بمقعد خشب.

وتسبب الفيديو الذي رصدته كاميرات المراقبة أمام باب حقوق الإسكندرية بشارع سوتر بمنطقة الأزاريطة، في حالة من القلق والفزع بين طلاب جامعة الإسكندرية.

وعلى الفور أصدرت جامعة الاسكندرية بيانا أكدت فيه إحالة الطالبين طرفى المشاجرة للتحقيق مع إحالة الواقعة برمتها للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة جنائيا.

ووفقا للدكتور أمين مصطفى، القائم بعمل عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، تطورت المشادة إلى مشاجرة أمام باب الكلية تبادل على إثرها الطالبين التعدي على بعضهما، ما أسفر عن إصابة طالب الآداب بسجحات وجرح قطعى أسفل الذقن.

وأشار إلى أن قوة من قسم شرطة باب شرقي ألقت القبض على طالب الحقوق واصطحبته مع بعض المشاركين في المشاجرة إلى قسم الشرطة لاتخاذ اللازم، فيما جرى نقل طالب كلية الآداب المصاب إلى المستشفى الرئيسي الجامعي.

وأضاف القائم بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس الجامعة أصدر تعليمات بالتحقيق في الواقعة لاتخاذ اللازم تأديبيا نحو الطلاب.