★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق منافسات دور الـ16 لدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الخامسة، والذي تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي القدرات والهمم)، حيث تبدأ المنافسات بالمجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات «كفر الشيخ، القليوبية، شمال سيناء، الدقهلية» خلال الفترة من (15-21) نوفمبر الجاري بمحافظة البحر الأحمر.

ويهدف إقامة دوري الصم إلى توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوي الهمم، ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بين ذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب من ذوي القدرات، وزيادة الانتماء بين ذوي القدرات والهمم، واستغلال اوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وتم تقسيم الفرق في دور الـ16 إلى 4 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولي (الإسكندرية، القاهرة، البحيرة، الجيزة)، وضمت المجموعة الثانية (أسيوط، الشرقية، المنوفية، الغربية)، فيما ضمت المجموعة الثالثة (كفر الشيخ، الدقهلية، شمال سيناء، القليوبية)، بينما ضمت المجموعة الرابعة (الإسماعيلية، المنيا، الفيوم، اسوان).

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد نظمت منافسات الدور التمهيدي خلال الفترة من «24-27» سبتمبر الماضي، على ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، بمشاركة ١٦ محافظة وتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، حيث صعد منتخبا البحيرة والقليوبية عن المجموعة الأولي والتي ضمت منتخبات «البحيرة، البحر الاحمر، سوهاج، القليوبية»، وصعود منتخبا المنوفية والجيزة عن المجموعة الثانية والتي ضمت منتخبات «المنوفية، الجيزة، بنى سويف، الوادى الجديد»، بينما صعد عن المجموعة الثالثة منتخبا شمال سيناء والغربية والتي ضمت منتخبات «الغربية، مطروح ،شمال سيناء، الأقصر»، فيما صعد عن المجموعه الرابعة منتخبا الفيوم وأسوان والتي ضمت منتخبات «اسوان، جنوب سيناء، الفيوم، قنا».

وعقب انتهاء الدور التمهيدي للبطولة وصعود 8 فرق تم إجراء قرعة دور الـ16 للنسخة الخامسة، منهم 8 فرق أصحاب دور الـ8 في النسخة السابقة، بجانب8 فرق صعدوا من الدور التمهيدي في النسخة الحالية، وتم تصنيف الفرق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الرابع في النسخة الماضية مستوي (أ)، وتم تصنيف الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس إلى الثامن مستوي (ب)، والفرق التي صعدت من الدور التمهيدي تصنف ثالث ورابع المجموعات وذلك في دور الـ16.