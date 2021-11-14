استمرار أعمال اللجنة المشكلة للمرور على المنشآت ذات الخطورة بالقصير

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واصلت اللجنة المشكلة من إدارات الأزمات والتراخيص والبيئة بالوحدة المحلية وممثلي مكاتب الصحة والسلامة المهنية وإدارة التموين، الأحد، المرور على المنشآت ذات الخطورة، حيث أفادت اللجنة أن الأعمال استهدفت المعاينة على الطبيعة بأحد مستودعات البوتجاز بمنطقة الأمل ومنشأة خاصة بتعبئة اسطوانات الأكسجين بالمنطقة الحرفية ومحطة تحلية المياه ومحطة وقود بشارع العاشر من رمضان.

ورصدت اللجنة بعض الملاحظات التي تتعلق بالحماية وتم التنبيه على أصحاب ومديري تلك المنشآت بتلاشيها، واتباع كل إرشادات السلامة.

وكان اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، كلف الجهات الرقابية بالمدينة بالتأكيد على استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية للمنشآت الحيوية للوقاية من المخاطر وتحديث خطط الطوارئ بها.