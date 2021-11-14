محمد شوقي : قائمة الخطيب لديها رؤية استراتيجية للانطلاق بـ الأهلي نحو العالمية

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أكد الدكتور محمد شوقي المرشح على منصب العضوية في انتخابات الأهلي ضمن قائمة محمود الخطيب أن هناك استراتيجية واضحة المعالم تسعي القائمة لتنفيذها من خلال برنامج شامل ومتكامل يحتوي على أفكار جديدة تم صياغتها وبلورتها بعناية شديدة لتواكب طموحات اعضاء الجمعية العمومية وجماهير الاهلي في إحداث نقلة نوعية "عالمية" في كل المجالات داخل النادي بكل فروعه.

وقال إن شعار القائمة "فريقنا واحد .. هدفنا واحد " يؤكد أن التكاتف من أجل خدمة النادي هو الهدف الرئيسي من اجل الوصول بالنادي الي المكانة المرموقة التي يستحقها على كافة الأصعدة والجميع يعرف أن الوحدة والتجانس والتفاهم هي الركيزة الاساسية لنجاح أي منظومة ادارية في العالم، وقائمة الخطيب الموحدة تمتلك كل ذلك وهو ما يساعد علي النجاح والحفاظ علي الاستقرار داخل مجلس الإدارة خاصة إنها شملت جميع التخصصات من أصحاب الخبرات التي تلبي احتياجات الأهلي المتنوعة.

وأوضح الدكتور محمد شوقي أن يوم 26 نوفمبر يجب أن يكون عرسا كبيرا من خلال الحضور المكثف لأعضاء الجمعية العمومية للأهلي والمشاركة في اختيار من يمثلهم متمنيا مشاركة كثيفة من أجل وحدة الصف واستقرار النادي.