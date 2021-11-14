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تمد الهند بصواريخ إس-400 رغم مخاطر العقوبات الأمريكية

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روسيا تمد الهند بصواريخ إس-400 رغم مخاطر العقوبات الأمريكية تمد الهند بصواريخ إس-400 رغم مخاطر العقوبات الأمريكية

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أفادت وكالات الأنباء الروسية، الأحد، نقلًا عن دميتري شوجاييف، رئيس الهيئة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري، أن موسكو بدأت إمداد الهند بأنظمة الدفاع الجوي الصاروخي إس-400.
وتعرض الإمدادات الروسية الهند لخطر فرض عقوبات من الولايات المتحدة بموجب قانون أمريكي صدر عام 2017 يهدف لإثناء الدول عن شراء المعدات العسكرية الروسية.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن شوجاييف، الأحد، في معرض دبي للطيران قوله «لقد بدأت الشحنات الأولى بالفعل».

وقال إن الوحدة الأولى من أنظمة إس-400 ستصل إلى الهند بحلول نهاية هذا العام.

وأبرمت الهند صفقة بقيمة 5.5 مليار دولار عام 2018 لشراء 5 من أنظمة الصواريخ أرض-جو بعيدة المدى، والتي تقول إنها بحاجة إليها لمواجهة تهديدات الصين.
وتواجه نيودلهي مجموعة من العقوبات المالية الأمريكية بموجب قانون (مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات) والذي يعتبر ، إلى جانب وإيران، خصما بسبب تصرفاتها ضد أوكرانيا والتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016 ومساعدة سوريا.

وتقول نيودلهي إن لديها شراكة إستراتيجية مع كل من الولايات المتحدة وروسيا بينما أبلغت واشنطن الهند أنه من غير المحتمل أن تحصل على إعفاء من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات.

المصرى اليوم

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